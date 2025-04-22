Kastamonu\'da Uçurtma Şenliği Coşkusu

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğünce uçurtma şenliği düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde bir orman ürünleri firmasının katkılarıyla Kadı Dağı'nda düzenlenen şenliğe 270 öğrenci katıldı.
"Hayata renk verelim 2025" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
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