Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.T. ve Z.K'nin araç, üst ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????