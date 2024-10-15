Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dört şüpheli gözaltına alındı.
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