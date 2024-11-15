Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.

3 zanlı gözaltına alındı.