Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
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