Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyon kapsamında bir ikamette yapılan aramada 1,99 gram sentetik ecza tozu ile sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.