Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 177,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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