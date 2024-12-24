Kastamonu'da Yeni Doğan Bebek Davası - Son Dakika
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Kastamonu'da Yeni Doğan Bebek Davası

Kastamonu'da çöp konteynerine bırakılan bebeğin annesi, yargılanmaya devam ediyor.

24.12.2024 13:18
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Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içerisinde bulunan yeni doğan bebeğin annesinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18) duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

C.Ç, savunmasında, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Pişman olduğunu belirten C.Ç, "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldü sandığım için çöp konteynerine bıraktım, aileme söyleyemedim. O anın psikolojisiyle aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum uzun zamandır görmedim. Çok pişmanım. Eğer öldürmek niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımaz aldırırdım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içerisinde erkek bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan bebek, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı. Olay günü 17 yaşında olan bebeğin annesi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Yeni Doğan Bebek Davası - Son Dakika

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