Kastamonu merkezde son kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.
İl Müftülüğünce Kastamonu şehirlerarası otobüs terminalinde uğurlama programı yapıldı.
Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, dua etti.
Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Derin, yapacakları haccın kabul ve makbul olmasını diledi.
Hacı adayları dualarla ve ilahilerle kutsal topraklara gitmek için yola çıktı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'dan Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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