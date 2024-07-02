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Kastamonu Entegre Tesisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Kastamonu Entegre Tesisleri'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kastamonu Entegre Tesisleri'nde yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri ve organize sanayinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca entegre tesislerinde orman ürünleri olduğu için yangın kısa sürede büyüyünce helikopterle de müdahale başladı. Yangın havada ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Tesiste soğutma çalışması devam ediyor.