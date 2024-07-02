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Kastamonu Entegre Tesisi'nde yangın çıktı

ADANA - Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Kastamonu Entegre Tesisleri'nde yangın çıktı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilmeye başlandı.

Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kastamonu Entegre Tesisleri'nde yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri ve organize sanayinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca entegre tesislerinde orman ürünleri olduğu için yangın kısa sürede büyüyünce helikopterle de müdahale başladı. Yangın hala devam ediyor.