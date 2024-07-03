Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ediliyor.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde bugün başlayan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?