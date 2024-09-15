Kastamonu Offroad Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kastamonu Offroad Festivali Sona Erdi

Kastamonu Offroad Festivali Sona Erdi

Kastamonu'da ilk kez düzenlenen 3 gün süren Offroad Kamp ve Karavan Festivali başarıyla tamamlandı.

15.09.2024 21:16
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Kastamonu'da 3 gün süren Offroad Kamp ve Karavan Festivali sona erdi.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen Offroad Kamp ve Karavan Festivali, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştirildi.

Festivalde offroad araçları ve ATV'lerin yarışı vatandaşların ilgisini çekerken, konserler, açık hava sineması ile çeşitli oyun ve yarışlar düzenlendi.

Çamur ve su ile kaplı alanlardan geçmeye çalışırken zorlanan bazı offroad araçları ve ATV'lere ekipler yardımcı oldu.

KASDOFF üyesi Serdar Şaşmaz, AA muhabirine, etkinliğin Kastamonu'da ilk kez düzenlendiğini hatırlattı.

Katılımdan ve ilgiden memnun olduklarını anlatan Şaşmaz, "Etkinliğimiz cuma günü başladı. Şehir dışından gelen kardeş kulüplerimiz de etkinliğimize katılım sağlıyorlar. Burada stantlarımız kuruldu. Güzel aktivitelerle etkinliğimizin sonuna geldik." dedi.

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir il olduğunu ifade eden Şaşmaz, şunları söyledi:

"Kastamonu'muzun doğasını bu işe gönül verenlere, kampa, karavana, offroada gönül verenlere tanıtmak istiyoruz. Şu anda çok güzel tanıttığımızı düşünüyoruz. Çok güzel bir katılım oldu, tahminimizin üzerinde bir katılım oldu. Kastamonu'muzun doğasını çok daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. hedeflerimizden en önemlisi bu. Çok daha büyük bir organizasyonla her yıl daha da ileriye gitmek istiyoruz."

3 gün süren Offroad Kamp ve Karavan Festivali, etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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