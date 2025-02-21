Kastamonu Ormanları Beyaz Örtüyle Kaplandı

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Beyaz örtüyle kaplanan Kastamonu ormanları böyle görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen sık ormanlar, dronla havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile doğa turizmiyle öne çıkan İhsangazi ilçesinde bulunan sık ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçe, kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı eşsiz bir güzelliğe büründü. Ormanları kaplayan kar, dron ile havadan görüntülendi.