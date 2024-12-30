Kastamonu Üniversitesi'nden Hürjet Simülasyonu

Güncel

Kastamonu Üniversitesi'nde Hürjet için özel uçuş simülasyonu geliştirdi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından TUSAŞ'ın yerli ve milli eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için özel uçuş simülasyonu geliştirildi. Hürjet uçuşlarının eğitimlerinin verileceği simülasyon TUSAŞ'a teslim edildi.

Kastamonu Üniversitesi, yaptığı başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok alanda faaliyetlerini yürüten Kastamonu Üniversitesi, son olarak savunma sanayisinde kullanılmak üzere önemli bir projeyi daha tamamladı. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Çetin'in danışmanlığında, yüksek lisans öğrencileri Duygu Batmaz ve Mustafa Furkan Baldemir tarafından geliştirilen "Hürjet Uçuş Simülasyonu Geliştirme" projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. LIFT-UP programı çerçevesinde başarıyla tamamlandı.

Proje sürecinde, öğrenciler Doç. Dr. Çetin'in rehberliğinde, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayii için stratejik öneme sahip olan turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı Hürjet için özel bir uçuş simülasyonu geliştirdi.

Simülasyonun, uçağın uçuş dinamiklerinin, pilotaj kabiliyetlerinin ve görev senaryolarının gerçekçi bir şekilde modellenmesi suretiyle, eğitim süreçlerine ve operasyonel değerlendirmelere önemli katkılar sunacak.

TUSAŞ'ın desteğiyle yürütülen projede, öğrenciler teorik bilgilerini pratikle buluşturarak, mühendislik alanında yüksek katma değer üreten çözümler geliştirmelerini sağladı. Ayrıca, bu proje ile öğrenciler, gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler üreterek, ulusal savunma sanayisine de katkıda bulunmanın gururunu yaşamış oldular.

"Hazırlanan simülasyon, TUSAŞ bünyesinde eğitimlerde kullanılacak"

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Çetin, "Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin geliştirmiş olduğu yerli ve milli eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. TUSAŞ'ın aynı zamanda üniversite öğrencileri için hem lisans hem yüksek lisans hem doktora düzeyinde bitirme projeleri programı vardır. Bu programa LIFT-UP diyoruz. Öğrencilerimiz Duygu Batmaz ve Mustafa Furkan Baldemir'de TUSAŞ'ın bu LIFT-UP projesine başvurdu. Hürjet'in uçuş simülasyonunu yapmak üzere kabul edildiler. Ben de akademik danışmanlarıyım. Bu süreçte Hürjet için bilgisayar ortamında uçuş simülasyonunun yani ateşleme simülasyonunun gerçekleştirildiği bir simülasyon yani bir yazılım hazırlandı. Başvuru süreciyle birlikte 12 aylık bir süreçtir. Bunlar bir yılda tamamlandı ve TUSAŞ'a teslim edildi. Hazırlanan bu simülasyon, TUSAŞ bünyesinde kullanılacak. Eğitimlerde özellikle Hürjet uçağını kullanacak kişilere yönelik eğitimlerde diyelim kullanmak üzere TUSAŞ bünyesinde yer alacak bu simülasyon. Uçağın hem bilgisayar ortamındaki 3 boyutlu görseli hem işte onun uçabileceği diyelim hani işte simülasyonun gerçekleştirileceği bir alanın tasarımı ve bu alanda işte yer yön bilgisi ile birlikte uçağın hızıyla yüksekliğiyle işte konumuyla alakalı ve bilgisayar aracılığıyla hareket ettirilmesiyle alakalı tüm işlemler gerçekleştirildi" dedi.

"Ülkemizin geliştirdiği Hürjet için Kastamonu Üniversitesi olarak katkıda bulunmuş olmamız çok gurur ve mutluluk verici"

Savunma sanayisine yeni projeler hazırlayacaklarını söyleyen Doç. Dr. Çetin, "Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin yani ülkemizin geliştirmiş olduğu yerli ve milli bir uçak, bu uçağın simülasyonunun yapılması sürecinde de bizim Kastamonu Üniversitesi olarak katkıda bulunmuş olmamız aslında çok gurur verici, mutluluk verici bir durum. Bu demek oluyor ki yani Türkiye'nin her yerinden aslında bu tarz değerlerimiz için katkıda bulunabiliriz. Bildiklerimizi uygulamaya dökebiliriz ve ülkemizde geliştirilecek bundan sonra da geliştirilecek süreçler için her birimiz yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi, daha güzel işler çıkarmak üzere çalışmak istediğimizi de belirtmek isterim" diye konuştu.

"Geliştirmiş olduğumuz simülasyon, Hürjet uçağını kullanacak kişilerin de eğitiminde kullanılacak"

Geliştirilen simülasyonunu Hürjet uçağını kullanacak kişilerinin eğitimlerinde kullanılacağını söyleyen Doç. Dr. Çetin, "Geliştirmiş olduğumuz bu simülasyon, TUSAŞ bünyesinde kullanılacağı için bu Hürjet uçağını kullanacak kişilerin de eğitiminde kullanılacaktır bu simülasyon yani bu da demek oluyor ki bizim katkıda bulunduğumuz süreçte birlikte başka insanların da eğitiminin sağlanması durumu söz konusu. Bu da bizim için aynı zamanda mutluluk verici. Yani bir taraftan üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimiz bu bilgilerle donanıp bu tarz projelere katkıda bulunurken, diğer taraftan savunma sanayide insanlar bu simülasyonları kullanarak yetişiyor olması ikinci bir katma değer olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bu da bizi yine aynı şekilde sevindirip gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

"Hürjet'in modellenmesi, ortamın modellenmesi, savaş uçaklarını modellenmesi, animasyonların hazırlanması gibi alanlarda çalıştım"

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Duygu Batmaz da, "Lisans eğitimim sırasında Proje-2 dersim kapsamında LIFT-UP'ı gördüm. LIFT-Up ile Proje-2 tamamlamak ve Türkiye'nin en önemli firmalarından olan TUSAŞ ile birlikte proje geliştirmek için programa başvurdum. Elemeler sonucu programı sonucunda programa seçildik ve projeyi yapmaya başladık ve 12 aylık bir vaktimiz vardı. Ben projede blender üzerinden modellemeler ile ilgilendim. Hürjet'in modellenmesi, ortamın modellenmesi, savaş uçaklarını modellenmesi, animasyonların hazırlanması gibi alanlarda çalıştım. Arkadaşım da simülasyonun intörn ortamında geliştirilmesi üzerine çalıştı. Lisans eğitimim boyunca ve yüksek lisansla da arttırmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi simülasyon teknolojileriyle ilgileniyordum. Bu sebeple böyle bir alanda çalışmak istedim. Hürjet'i seçme sebebimiz de hafif taarruz eğitim uçağı olduğu için daha elverişli olduğunu düşündük bu projeyi yapmak açısından bu sebeple böyle bir proje ortaya çıktı. Hürjet sonuçta TUSAŞ'ın yapmış olduğu milli ve yerli bir uçak olduğu için biz de böyle bir projeye katkı sunmak ve birlikte çalışmayı çok istedik ve bunun sonucunda zaten elimizden geleni yaptık ve projeyi sonuçlandırdık. Hem TUSAŞ'taki sanayi danışmanımız hem de okuldaki akademik danışmanımız bizlere çok fazla yardımcı oldu ve projeyi istediğimiz sonuca ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Amacımız aslında Hürjet uçağını daha geniş kitlelere tanıtımını yapmak"

Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Furkan Baldemir ise, "Lisans eğitimim dönemi boyunca simülasyon teknolojileri, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojiler kullanarak projeler geliştirdim. TUSAŞ'ın da LIFT-UP programını görünce ekip arkadaşımla beraber Proje-2 dersimiz kapsamında başvurumuzu yaptık ve olumlu sonuçlanarak projeyi geliştirmeye hak kazandım. Projeyi geliştirirken ünite oyun motorunu ve c-sharp programlama dilimini kullandık. Bizim asıl amacımız aslında Hürjet uçağını daha geniş kitlelere tanıtımını yaparak aslında baktığınızda bu milli ve yerli uçağa biraz da olsun daha geniş kitleleri tanıtmak onu sanal dünyada da oynanabilir bir proje haline getirmekti. Bunu da yaklaşık 12 aylık bir süreç içerisinde tamamladık ve TUSAŞ'a sunduk. Daha önce de bu tür simülasyon ortamında projeler geliştirdiğimiz için aslında TUSAŞ'da ilk başta bu alanı gördüğümüzde simülasyon oyun geliştirme alanını gördüğümüzde aklımıza aslında bizim en çok gündemde olan Hürjet uçağını sanal ortamda oynanabilir bir halini geliştirmek geldi. Burada da en önemli nokta uçağın aslında Hürjet'e yakışır bir şekilde sanal ortama taşınması ve birebir kontrollerinin gerçekleştirilmesiydi. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşımla beraber danışmanımızın eşliğinde geliştirdik ve TUSAŞ tarafına ilettik. Ben bu projede olduğum için çok mutluyum. Yani Hürjet gibi aslında yerli ve milli bir uçağa bu şekilde bir katkımızın olması, TUSAŞ bünyesinde geliştirdiğimiz bu proje bizim için çok gurur verici, inşallah daha büyük projelerde de yine TUSAŞ ile beraber geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.