Katar, 1,5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar, 1,5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Katar, 2025 yılının ilk çeyreğinde 1,5 milyon yabancı turisti ağırladı ve otel doluluk oranı %71 oldu.

04.05.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, 2025 yılının ocak-mart döneminde 1,5 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Katar Turizm Kurumundan yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinden gelen ziyaretçilerin toplam ziyaretçilerin yüzde 36'sını oluşturduğu, bunu yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 20 ile Asya ve Okyanusya bölgelerinin izlediği aktarıldı.

Ziyaretçilerin geliş yolları bakımından ise hava yolu ulaşımı yüzde 51 ile ilk sırada yer alırken, kara yolu ulaşımı yüzde 34, deniz yolu ulaşımı ise yüzde 15 oldu.

Otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 71 olurken, toplam 2,6 milyon geceleme satışı gerçekleştirildi.

Bu talep artışında, Katar'ın geçen aylarda Web Summit Qatar, Doha Mücevher ve Saat Fuarı (DJWE) ve Katar Uluslararası Yemek Festivali gibi önemli etkinliklere ev sahibi yapmasının etkili olduğu belirtildi.

Katar Turizm Başkanı ve Visit Qatar Yönetim Kurulu Başkanı Saad bin Ali Al Harici, "Yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktan memnuniyet duyduk; yıl boyunca daha fazla konuğu karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu istatistikler, uzun vadeli turizm geliştirme stratejimizi ve Katar'ın yıl boyu canlı bir destinasyon olma konumunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yıl içinde birçok uluslararası etkinliğin gerçekleşeceği Katar'da, bu sene yapılacak FIFA U17 Dünya Kupası ve FIFA Arap Kupası organizasyonları kapsamında çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, 1,5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:32:24. #7.12#
SON DAKİKA: Katar, 1,5 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.