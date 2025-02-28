Katar, Çinli Şirketleri Ülkeye Çekmeyi Hedefliyor

Güncel

DOHA, 28 Şubat (Xinhua) -- Katar Yatırım Teşvik Ajansı, en büyük ticaret ortakları olan Çin ile iş ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere daha fazla Çinli şirketi ülkeye çekmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Doha'da düzenlenen İnternet Zirvesi teknoloji konferansı çerçevesinde Xinhua'ya demeç veren Katar Yatırım Teşvik Ajansı Asya Başkanı Muhammed el-Molla, Katar'daki Çinli firmaların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Molla, "Çinli şirket sayısındaki artış çok büyük oldu. Şu anda Doha'da yerleşik 250'den fazla Çinli şirket var ve bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

23-26 Şubat tarihlerinde Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Katar İnternet Zirvesi, 124 ülke ve bölgeden 1.520 start-up ve 723 yatırımcının da aralarında bulunduğu 25.747 katılımcıyla rekor kırdı.

Önde gelen bir sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı ve finans merkezi olan Katar, bir turizm merkezi olarak da ön plana çıkmak istiyor.

Çin'in ticaret ortağı olarak önemini vurgulayan Molla, Katar Yatırım Teşvik Ajansı'nın 2024 yılında Çin'deki ilk yurtdışı pazarını açtığını ve Suzhou, Wuxi, Shanghai, Xiamen, Beijing ve Hong Kong gibi kentlere ziyaretler düzenlediğini belirtti.

Molla, "Bu yılki önceliğimiz, çeşitli programlar aracılığıyla bu ilişkiyi sürdürmek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl 2024-2030 dönemine ait 3. Ulusal Kalkınma Stratejisi'ni başlatan Katar, 2030 Katar Ulusal Vizyonu'nun son aşaması olan sürdürülebilir ekonomik büyüme ve çeşitlendirmeye odaklandı.

Molla, "Geçen yıl açıklanan ulusal kalkınma stratejimiz kilit sektörlere öncelik veriyor. Çin, Katar'ın en büyük ticaret ortağı. Bundan faydalanmak istiyoruz. Bu ticaret fırsatını kullanmak ve daha fazla Çinli şirketi Katar'a çekmek için çok fazla potansiyel var" dedi.

Katar Yatırım Teşvik Ajansı ve Accenture tarafından hazırlanan bir rapora göre veri ve yapay zekaya 2,5 milyar ABD doları yatırım yapan Katar, yapay zeka aracılığıyla ulusal ekonomi için 11 milyar ABD doları değerinde üretim ve 26.000 istihdam yaratmayı hedefliyor.