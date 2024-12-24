Katar'da tutuklu bulunan 10 İranlının serbest bırakıldığı ve ülkelerine döneceği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ülkenin Doha Büyükelçiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Katar hapishanelerinde tutuklu bulunan 10 İranlının büyükelçiliğin diplomatik girişimleri neticesinde serbest bırakıldığı ve ilerleyen günlerde ülkeye döneceği kaydedildi.
Mahkumların isimlerine ve hangi suçlardan tutuklandıklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Katar'da 10 İranlı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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