Katar'da Bayram Coşkusu Stadyumda

Katar'da binlerce Müslüman, FIFA 2022 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapan Eğitim Şehri (Education City) Stadyumu'nda bir araya gelerek Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Katar'da bayram namazları geleneksel olarak büyük camilerde ve mescitlerde kılınsa da stadyum gibi geniş alanlarda yapılan toplu ibadetler, toplumun bir araya gelmesine ve bayram coşkusunun daha geniş kitlelerce paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı, Katar Vakfı ve Eğitim Şehri Camii işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve yabancı misafirler, sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Doha'daki Eğitim Şehri Stadı'nı doldurarak çimler üzerine serdikleri seccadelerde bayram namazını eda etti.

Namazın ardından hutbe okunarak Müslümanlara birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemi hatırlatıldı. Ardından çocuklar için çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir bayram festivali düzenlendi.

Aileleri ve yakınlarıyla stadyuma gelen halk, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşarak bu manevi atmosferi paylaştı.

Katar'daki Müslümanlar, El-Vakra, El-Hor ve Er-Reyyan başta olmak üzere diğer kentlerde de bayram namazını eda etti.

Katar Emiri, bayram namazını Lusail Namazgahı'nda kıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Şura Konseyi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ve beraberindeki heyetle Lusail Namazgahı'nda Kurban Bayramı namazını kıldı.

Dr. Yahya Butti en-Nuaymi bayram hutbesinde bayramın anma, sevinç ve şükran günü olduğunu belirtti.

Kurban kesmenin bu şükrün bir tezahürü olduğunu aktaran Nuaymi, bu ibadetin çok büyük sevap ve fazileti olan bir amel olduğunu anlattı.

Nuaymi, hutbenin sonunda en büyük isteğinin, Gazze'de abluka altında yaşayanların ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşması olduğunu vurguladı.