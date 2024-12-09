Katar'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

Katar, İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgalini kınayarak uluslararası hukuka dikkat çekti.

09.12.2024 21:16
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Katar, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi işgal etmesini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yle sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi ele geçirmesini tehlikeli bir gelişme ve Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirdi.

Bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in "fiili durum yaratma" politikasının bölgede daha fazla şiddet ve gerginliğe yol açacağı uyarısında bulunuldu. İsrail'in Suriye topraklarını işgal etme girişimlerinin kabul edilemez olduğu ifade edilerek, uluslararası topluma İsrail'i uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Katar, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini bir kez daha yinelerken, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabalara tam destek vermektedir" denildi.

İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin gerekliliği vurgulanan açıklamada, barış ve istikrarın sağlanması için tüm taraflara sorumlulukla hareket etme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika

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