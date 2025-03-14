Katar'dan Suriye'nin Anayasa İmzasına Destek

Katar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "önemli ve tarihi" olarak nitelendirilen bu adımın, geçiş döneminin düzenlenmesi ve Suriye halkının özlemini çektiği kurumsal, adaletli ve özgürlükçü bir devletin inşası için sağlam bir temel oluşturmasının umulduğu belirtildi.

Açıklamada, anayasa bildirgesinde yer alan, özellikle güçler ayrılığı ilkesi, kalıcı bir anayasa taslağı hazırlamak üzere bir komite kurulması, geçiş adaletinin sağlanması, tüm Suriyelilerin özgürlük ve haklarının korunması, toprak ve halkın birliğine bağlılık gibi hususların, ülkenin yeni temeller üzerine inşa edilmesi için bir başlangıç ??noktası teşkil ettiğine işaret edildi.

Bu bağlamda, Suriye'de ilerleme ve istikrarın sağlanması için yerel, bölgesel ve uluslararası dayanışmanın gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca, Katar'ın Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü, Suriye halkının özgürlük, kalkınma ve refah özlemlerini tam desteklediği yinelendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeyi imzalamıştı.