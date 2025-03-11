Katar'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Katar, Suriye'de istikrar ve refahın sağlanması için silah tekelinin devletin kontrolünde olması ve tüm bileşenleri kapsayan tek bir ordu çatısı altında birleşilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar resmi haber ajansının X hesabından aktardığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Doha yönetimi, Suriye toprak bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmayı, "toplumsal barışın güçlendirilmesi, güvenlik ve istikrarın artırılması ile hukuk ve kurumlar devletinin inşası yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Suriye'de istikrar ve refahın sağlanması için silah tekelinin devletin kontrolünde olması ve tüm bileşenleri kapsayan tek bir ordu çatısı altında birleşilmesi gerektiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Suriye'nin egemenliğine ve halkının özgürlük ile kalkınma taleplerine tam destek verdiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirilmişti.