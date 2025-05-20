Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar Ekonomik Forumu Başladı

Doha'da düzenlenen forum, küresel ekonomi ve jeopolitik sorunları ele alıyor.

20.05.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok konuşmacı ve panelistin katılacağı "5. Katar Ekonomik Forumu" başladı.

Başkent Doha'da, "2030'a Giden Yol: Küresel Ekonomiyi Dönüştürmek" temasıyla Bloomberg News tarafından düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan forumun açılışına, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 50 ülkeden 1000'in üzerinde hükümet ve şirket yetkilisi katıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Doha'da devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ve küresel ekonomiye değindi.

"Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor. Katar'ın Mısır ve ABD'deki ortaklarıyla birlikte bu savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalara rağmen, sükunet fırsatlarının giderek azaldığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullanan Al Sani, yaptırımların kaldırıldığı Suriye ile ilgili de "ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı doğru yönde atılmış önemli bir adımdır ve bölgenin istikrarını desteklemeye katkıda bulunacak benzer adımların atılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Bakan Al Sani, Katar Ekonomik Forumun, küresel ekonomik ve jeopolitik konularda yapıcı fikirlerin ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi tekliflerin sunulduğu küresel bir platform haline geldiğini dile getirdi.

Forumda, küresel ekonomiyi şekillendiren temel temalar tartışılacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Gazze, Katar, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:36:07. #7.13#
SON DAKİKA: Katar Ekonomik Forumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.