Katar Emiri, Doha\'da Macron ile stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ziyaretlerinden sonra Körfez turunun son durağı olan Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Macron için Lusail Sarayı'nda resmi bir karşılama töreni düzenlendi.

Törende Macron onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi, geleneksel Katar kılıç gösterisi ile atlı birliklerin ve develi birliklerin geçit töreni yapıldı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından liderler, heyet üyeleriyle selamlaştı ve görüşmeye geçti.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Macron, görüşmede Katar ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Taraflar, özellikle ekonomi, yatırım, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani, görüşmede yaptığı konuşmada, Macron'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve stratejik ortaklık gücünü yansıttığını ifade eden Al Sani, Fransa ile çeşitli alanlarda işbirliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, ülkesinin Katar ile işbirliğini geliştirmeye ve ikili ilişkileri daha ileri seviyelere taşımaya önem verdiğini vurguladı.

İki lider, resmi görüşmeler öncesinde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani ile üst düzey Katarlı yetkililer katıldı.

Fransız heyetinde ise Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı Catherine Vautrin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve diğer üst düzey yetkililer yer aldı.