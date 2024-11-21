Katar Emiri Kolombiya'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katar Emiri Kolombiya'da Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Petro ile işbirliği ve bölgesel konuları görüştü.

21.11.2024 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo tarafından havaalanında karşılanan Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Nariño'da Petro ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, görüşmede, Kolombiya ile Katar arasındaki ortaklığın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığın bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm, limanlar, spor ve haberleşme alanlarında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında, Kolombiya ile Katar arasındaki ortak girişimlerin kolaylaştırılması ve iş dünyası liderleri ile ticaret odalarının alışverişinin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, her iki ülkenin de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik müzakereleri ilerletme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla ise Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (DİAN) ile Katarlı muadili arasında vergilendirme ve gümrük konularında işbirliğini güçlendirmek için diyalog kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Taraflar, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına odaklanarak bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı görüşmelerde bulunmuş ve düşmanlıkların kalıcı ve sürdürülebilir şekilde durdurulması, silahlı çatışmalarda uluslararası hukuka ve insani ilkelere uyulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi gerektiğinin altı çizildi." ifadesine yer verildi.

Katar tarafından yapılan açıklamada ise Kolombiya'nın Doha'da büyükelçilik açma kararından memnuniyet duyulduğu ve bu kararın iki ülke diplomatik ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın, Kolombiya'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere karşı duruşunu ve iki devletli çözüme yönelik devam eden desteğini takdirle karşıladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Kolombiya'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
09:24 İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı İndirimle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdı
09:22 Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu Taha, ortaya çıktı
09:13 Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu’ndan çok konuşulacak yanıt Erken seçim sorusuna Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt
09:11 Chrome’a değer biçildi Toplam tutar dudak uçuklatır Chrome'a değer biçildi! Toplam tutar dudak uçuklatır
09:11 Hangi torbadayız İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz Hangi torbadayız? İşte Dünya Kupası için muhtemel rakiplerimiz
08:49 İstanbul’da kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:43 Karadağ maçı sonrası Montella’ya olay yaratacak sözler Karadağ maçı sonrası Montella'ya olay yaratacak sözler
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 06:55:30. #1.12#
SON DAKİKA: Katar Emiri Kolombiya'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.