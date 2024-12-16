Katar, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor - Son Dakika
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Katar, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Katar, 13 yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliğini açarak Suriye halkını destekleme amacını vurguladı.

16.12.2024 02:46
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Katar, Şam'daki büyükelçiliğini salı günü yeniden açacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 13 yıl aradan sonra, 2011 yılında tamamen kesilen diplomatik ilişkilerin ardından Şam'daki büyükelçiliğin salı günü yeniden faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, Halife Abdullah Al Mahmud'un maslahatgüzar olarak atandığı belirtildi.

Bu adımın, Katar'ın, "Suriye halkının özgürlük, onurlu bir yaşam ve sosyal adalet taleplerini destekleyen ilkesel duruşunun" bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, Doha'nın, "Eski rejimin Suriye halkına yönelik baskıcı politikalarını kesin bir şekilde reddettiği" ifade edildi.

Büyükelçiliğin yeniden faaliyete başlamasının, Suriye halkını destekleme ve insani yardım çabalarını artırma amacı taşıdığı aktarılan açıklamada, Katar Devleti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve istikrarını garanti altına alacak bir siyasi geçiş sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunma konusundaki kararlılığı dile getirildi.

Açıklamada, "Bakanlık, Suriye'nin kardeş halkının güvenlik, istikrar, kalkınma ve refah konusundaki beklentilerini karşılayacak bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlamaya yönelik taahhüdünü yineledi." ifadelerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, Katar'dan bir diplomatik heyetin Şam'a ulaştığını ve büyükelçiliğin yeniden açılması için gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirmişti.

Katar, Temmuz 2011'de, Esed rejimi destekçilerinin büyükelçiliğe saldırmasının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak gerçekleştirilmişti.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Şam'daki Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor - Son Dakika

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