Katar ve İngiltere, Gazze ve Suriye'yi Görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve Suriye'ye destek meselesini görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ile Lammy, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve İsrail işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki durum ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Suriye'nin birliğini, egemenliğini, bağımsızlığını ve kardeş Suriye halkının onurlu bir yaşam, kurumlar ve hukuk devletinin inşası yönündeki taleplerini desteklediklerini ifade etti.

Ayrıca, Katar ile İngiltere arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları da konuşuldu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, dün Doha'yı ziyaret eden Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'dan oluşan heyetle bir araya gelmişti.