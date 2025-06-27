Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen bir araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.
Son Dakika › Güncel › Kavaklıdere'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?