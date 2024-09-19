Kawau Adası'ndaki Balina Kurtarıldı

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Yeni Zelanda'daki Kawau Adası'nda iskelenin altına sıkışan cüce mavi balinanın, iskelenin sökülmesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki cüce mavi balina, 16 Eylül'de Ada'nın Schoolhouse Bay bölgesindeki iskelenin altında sıkıştı.

Ülkedeki Koruma Dairesi (DOC) yetkilileri ve teknik uzmanlar, genç balinayı kurtarmak için rıhtıma geldi.

İskeleyi söken yetkililerin, balinayı sıkıştığı yerden çıkması için yönlendirmesinin ardından cüce mavi balina, derin sulara doğru yüzdü.

DOC yetkilileri, durumu "oldukça beklenmedik" şeklinde nitelendirerek, benzer bir durumun yaşanmaması için bölge sakinlerinden gelecek günlerde çevrede balina görürlerse bunu bildirmelerini talep etti.