Kaya'dan Çöp Cezasına Tepki - Son Dakika
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Kaya'dan Çöp Cezasına Tepki

Kaya\'dan Çöp Cezasına Tepki

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Büyükşehir'in çöp taşıma görevi üzerlerine yüklenmemeli dedi.

23.09.2024 18:20
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BELEDİYE BAŞKANI KAYA'DAN ÇÖP CEZASI AÇIKLAMASI

Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 150 ton çöpün yol kenarına döküldüğü gerekçesiyle Ortahisar Belediyesi'ne 2 milyon 598 bin TL ceza uygulanmasına yönelik açıklamada bulundu.

Ceza uygulanan bahse konu çöplerin döküldüğü Deliklitaş Çöp Aktarma İstasyonu alanında konuşan Kaya, çöp toplamanın kendi vazifeleri, taşımanın ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi. Sel nedeniyle Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisine giden yolda hasar oluştuğunu, bu nedenle çöpleri kendilerinin taşıyarak katkı vermek istediklerini, ancak belediyelerine ait çöp araçları ile personelinin 11 saat boyunca Araklı ilçesinde alıkonulduğunu belirtti. Kaya, "Çöpü toplamak bizim görevimiz, ancak çöpü aktarma istasyonundan alıp, taşıma görevi Büyükşehir Belediyesine ait. Buna rağmen, çözüm üretmek adına üzerimize düşmeyen bir işi üstlendik. Görevimiz olmamasına rağmen Trabzon'un çöpünü taşımak için araçlarımızı yönlendirdik ama araçlarımız 11 saat boyunca rehin alındı. Benim 14 tane çöp toplama aracın, 47 personelim, kaç saat orada alıkonuldu? Araçlarımızın başına bir şey gelseydi, personelimin burnu kanasaydı bunun hesabını kim verecekti? Sayın Valimizi aradım, durumu izah ettim. Bana, 'Bir şey olmaz başkanım, çözülür' dedi. Ama 11 saat boyunca çözüm üretilemedi" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR GÖREVİNİ YAPMALI, BİZ DE ÇÖPÜMÜZÜ TOPLAYACAĞIZ'

Kaya, Büyükşehir Belediyesine çöp taşıma görevini hatırlatarak, bundan sonra Ortahisar Belediyesi'nin çöp taşıma görevini üstlenmeyeceğini söyleyerek, "Benim görevim çöp toplamak. Büyükşehir'in görevi bu çöpleri Araklı'daki tesise taşımak. 11 saat boyunca araçlarımız rehin alındı. Personelimiz risk altındaydı. Bundan sonra hiçbir Ortahisar aracı oraya gitmeyecek" diye konuştu.

Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Trabzon, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya'dan Çöp Cezasına Tepki - Son Dakika

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