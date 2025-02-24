Kayak Pistinde Çukur Kazası

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Kayak pistinde şambrele binen 10 kişi çukura böyle düştü

BOLU - Bolu'nun Ömerler köyünde oluşturulan kayak pistinde arka arkaya şambrele binen 10 kişi, virajı alamayarak çukura düştü. Eğlenceli anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'nun merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Ömerler köyünde vatandaşlar, rampaya kayak pisti yaptı. Virajlı ve rampası dik olan kayak pistinden vatandaşlar, şambrellerle kaymaya başladı. Vatandaşların eğlence merkezi haline gelen bölgede, 10 kişilik bir grup şambrelleri arka arkaya dizerek kaymak istedi. Rampadan aşağı kayan grup, virajı alamayınca kayak pistinin yanındaki çukura uçtu. Vatandaşların doyasıya eğlendiği o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.