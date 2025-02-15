Kayalıköy Barajı'nda Kuraklık Toplantısı - Son Dakika
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Kayalıköy Barajı'nda Kuraklık Toplantısı

Kayalıköy Barajı\'nda Kuraklık Toplantısı

Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'ndaki kuraklık etkileri masaya yatırıldı, acil önlem çağrısı yapıldı.

15.02.2025 11:16
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Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik makamında düzenlenen toplantıda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlker ile Devlet Su İşleri 11.Bölge Müdürü Faruk Yücegök tarafından söz konusu baraj havzasında kuraklık etkilerinin azaltılmasına yönelik gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, Kayalıköy Barajı'ndaki kuraklık etkilerinin azaltılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan aşırı kuraklık, Kayalıköy Barajı'nın mevcut durumu ve su kaynaklarının kullanımının detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

Edirne Belediyesinin Kayalıköy Barajı'ndan su çektiğini anımsatan Sarıçam, Edirne Belediyesinin Süloğlu Barajı'nın isale hattını yenilememesi ve gerekli altyapı çalışmalarını yapmaması halinde Kayalıköy Barajı'nda su krizinin yaşanacağını kaydetti.

Barajın kuruma noktasına geldiğini aktaran Sarıçam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kayalıköy Barajı'nda olması gereken su miktarı en az 50, 60 milyon metreküp iken, şu an sadece 6 milyon 500 bin metreküp su kaldı. Teknik hesaplamalara göre, barajın zarar görmemesi için en fazla 3 milyon metreküp su Edirne halkına içme suyu olarak verilebilir. Ancak Edirne Belediyesi her ay Kayalıköy Barajı'ndan 1 milyon metreküp su çekiyor. Bu hesapla yağış rejimi değişmezse, haziran başına kadar su yetebilir, ancak sonrası büyük bir bilinmezlik. Hazirandan sonra ne Edirne halkının içme suyu ne de Kırklareli çiftçisinin tarımsal sulama suyu kalacak. Bu tablo bölgedeki tüm paydaşların acil önlem alması gerektiğini ortaya koyuyor. Edirne Belediyesi, Süloğlu Barajı'nın isale hattını yenilemez ve gerekli altyapı çalışmalarını yapmazsa, su krizi kaçınılmaz hale gelecek. Kayalıköy Barajı, Edirne'nin su deposu değildir. Bu gidişle çiftçilerimiz tarlasını sulayamaz, Edirne halkı içme suyundan mahrum kalır. Bu kriz kapıda. Şimdi önlem alınmazsa yarın çok geç olabilir."

Kaynak: AA

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