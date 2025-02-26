Kayayı Çekerek Yolu Açtı - Son Dakika
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Kayayı Çekerek Yolu Açtı

Rize'de sürücü, düşen kayayı aracıyla çekerek trafiği yeniden başlattı.

26.02.2025 19:44
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Karayolunu kapatan kayayı aracıyla çekerek yolu trafiğe açtı

RİZE - Rize'de yolun ortasına düşen büyük kaya parçasını aracının arkasına çeki halatı ile bağlayan sürücü, kayayı yolun dışına çıkararak yeniden trafiğin akmasını sağladı.

Ardeşen- Çamlıhemşin karayoluna akşam saatlerinde düşen büyük kaya parçası yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. O esnada trafikte olan 34 AUB 34 plakalı aracın sürücüsü Erhan Seydioğlu ise kıvrak zekasını konuşturdu. Seydioğlu çevredekilerinde yardımı ile kayayı çekme halatı ile aracının arkasına bağladı. Daha sonra kayayı aracı ile yolun kenarına çeken Seydioğlu karayolunun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. O anlar ise bölgedeki bir başka vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

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