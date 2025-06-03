Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ömer ve Bedia Kaplan çifti, evlerinin önünde oynayan 4 taşındaki kızları Eylül'ü göremeyince çevrede arama yaptı.
Sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de katıldı.
Çalışmaların 6. saatinde Kaplan ailesinin evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir akrabası, aileye Eylül'ün kendisinin yanına geldiğini bildirdi.
Ekiplere teslim edilen ve sağlık durumu iyi olan Eylül, tedbir amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylül Kaplan, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat akrabasının yanında bulundu - Son Dakika
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