Kaybolan Müdür İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Kaybolan Müdür İçin Tören Düzenlendi

27.05.2025 16:29
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Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan müdür Adil Bartu'nun cenazesi için tören yapıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedeni bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu (61) için görev yaptığı kurum önünde tören düzenlendi.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 17 kişilik grupla bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra gruptan ayrılan Adil Bartu'yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli illerinden takviye ekipler sevk edildi. Aralarında AFAD, AKUT, UMKE'nin de bulunduğu toplam 120 kişilik ekiple bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Dün saat 19.00 sıralarında kaybolduktan 27 saat sonra Adil Bartu'nun Gürleyik Şelalesi yakınlarında uçurumun kenarında cansız bedeni bulundu. AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Bartu'nun cansız bedeni, 6 saat sonra Adatepebaşı köyüne, buradan da Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI'

Adil Bartu için bugün İl Müdürlüğü binasının önünde tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, şube müdürleri, daire müdürleri, çalışma arkadaşları ve Bartu'nun yakınları katıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, "Bu acı kayıp, hepimizi derinden sarstı. Söylenecek çok söz var ama bugün hakkımız varsa helal etmek ve Adil Bey için son görevimizi yapmak üzere buradayız. Tebessüm eden yüzü, iyiliksever gönüllüğü dostları tarafından hep hatırlanacaktır. Hakkımız varsa helal olsun" dedi.

'DİĞER BABALARA BENZEMEZDİ'

Adil Bartu'nun kızı Merve Sefanur Akbulut ise "Çanakkale'ye 2011 yılında beraber geldik. 2011 yılının Kasım ayında Van depremini beraber haber aldık. Çok sarsılmıştık. Babam çok farklı biriydi, diğer babalara benzemezdi. Tarihi ve coğrafyayı inanılmaz iyi bilen biriydi. Bence böyle babalar Türkiye'de nadirdir. Sevgi doluydu. Bizi çok güzel severdi, ailesini severdi. Ona yetişemedim. İnşallah hakkını helal eder. İnşallah 2 evladı da ona iyi evlatlık yapmıştır. Bu ölüm ona yakışmadı. Babamdan çalışma hayatı boyunca gerçekten fazladan bir israf bile yapmadan, devletçilik anlayışını öğrendik. Kanun ve kurallara inanılmaz uyarak hareket eden biriydi. Bizi de bu şekilde büyüttüğü için Allah razı olsun. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Bartu'nun cenazesi dua edilip helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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