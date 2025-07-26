Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
İlçeye bağlı Özveren köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, sabah saatlerinde evinden ayrıldı.
Uzun süre geçmesine rağmen Yılmaz'dan haber alamamaları üzerine ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yılmaz, Çamiçi Yaylası ormanlık alanında bulundu.
Yılmaz, ailesine teslim edildi.
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