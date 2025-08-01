Kayda Değer Programı Barın Han'da

Melis Golar ve Barbare Studio tarafından kurgulanan arşiv paylaşımı ve kamusal program "Kayda Değer", 11-21 Eylül'de Barın Han'da izleyiciyle buluşacak.

Tekirdağ'da yer alan Barbare Bağları'nda konumlanan Barbare Studio, 2026'da gerçekleşecek ikinci sergi edisyonundan önce İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Barbare Studio'nun üç yıllık küratöryel araştırma döngüsünün orta noktasını işaret eden program, stüdyonun konuk küratörü T. Melis Golar'ın kurgusu ve mimar Celine Topsakal'ın tasarımıyla sunuluyor.

"Kayda Değer", Barbare Studio'nun süreç odaklı ve araştırma temelli üretim biçimine dair bakış sunuyor. Yeni edisyon sanatçılarının ilham alabilecekleri bir platform oluştururken, küratöryel programın bir sonraki aşamasını şekillendirecek soruları da gündeme getirecek.

Eleştirmek, soru sormak, tartışmak ve birlikte düşünmek için kurulan platform, Odd Art Space işbirliğiyle Trakya'daki genç sanatçılara görünürlük kazandırmayı ve tanışıklıkları artırmayı amaç ediniyor. Açık çağrı yoluyla seçilen sanatçılar, portfolyo günleri etkinliğini takiben Barın Han'daki sergi programında yer alacak.

Program kapsamında araştırma kütüphanesi, geçmişten edinilen izlenim ve öğretiler, gelecekteki küratöryel yönelimin sunumu, konuşmalar, müzik dinletileri, daha önce Tekirdağ'da gösterilen yapıt ve dokümanlardan oluşan bir seçki ve podcast serisi yer alıyor.