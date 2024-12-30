Kayınpeder, Eczaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı - Son Dakika
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Kayınpeder, Eczaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı

Kayınpeder, Eczaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde kayınpeder B.V., damadı Emre Çetin'e ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırının boşanma davasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Emre Çetin, kayınpederi ve eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini belirtti.

30.12.2024 12:38  Güncelleme: 13:22
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde B.V., damadı Emre Çetin'e (32) ait eczaneye pompalı av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İş yerinde zarar oluşan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Emre Çetin, saldırının eşiyle boşanma davasından kaynaklı olduğunu, kayınpederi B.V. ve eşinin kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Serik'e bağlı Eminceler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında eczacı damadı Emre Çetin'e ait iş yerine gelen B.V. yanındaki pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Olay sırasında eczanede bulunan Emre Çetin hızla depo kısmına sığınarak korunmaya çalıştı. 2 el ateş açan B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu. Eczanede ve raflardaki bazı ilaçlarda zarar oluştuğu belirlenirken, B.V.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eczacı Emre Çetin, saldırının boşanma davasından kaynaklı olduğunu öne sürdü. Emre Çetin, yaşadığı korku dolu anları, şöyle anlattı:

"Eşimle anlaşamadığım için boşanma davası açtım. 2023 Aralık ayından bu yana boşanma davam sürmektedir. Bu süreçte kayınbabam daha önce iki kez tehdit etmişti 'Seni öldüreceğim' diye. Kayınpederimin yanı sıra eşim de evliliğimizin ilk aylarından bu yana ölüm tehditlerinde bulunmuştu. Daha önce 3- 4 kere evi terk eden, babasıyla ve ailesiyle bir olup evi terk eden ve bazı şikayetlerde bulunan eşime boşanma davası açtım. 'Hele bir aç boşanma davasını öldürürüz seni' diyorlardı. Bununla alakalı da savcılıkta iki şikayet dosyam var. Şikayetimle ilgili henüz bir işlem yapılmadı. Ne aşamada onu da çok bilmiyorum. Bugün en sonunda sabah iş yerimde otururken araçla kayınpederimin geldiğini gördüm. İnanamadım, camdan dışarı baktım. Elinde silahı görünce hemen içeri doğru kaçmaya başladım. Daha sonra arka kapıyı kapattım. 'Nedir senden çektiğimiz' diye bağırmaya başladı. Silahıyla iş yerime ateş açmaya başladı. Ben de depo bölümüne sığındım. Babamı ve polisleri aradım. Olay bundan ibarettir. Beni öldürmeye teşebbüste bulundu. Kendisinden davacıyım."

Diğer yandan saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde B.V.'nin kamyonetle olay yerine gelmesi, tüfeği araçtan alıp, eczaneye yönelmesi ve ateş açtıktan sonra da aynı araçla uzaklaşması yer aldı. Bu sırada içeride oturan Emre Çetin'in yerinden kalkıp, depoya doğru gidişi, ardından açılan ateş sonucu raftaki ilaçların düşmesi de görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Şiddet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınpeder, Eczaneye Pompalı Tüfekle Saldırdı - Son Dakika

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