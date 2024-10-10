Şırnak'ın İdil ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne aileleri tarafınan E.A. (15) ve E.D'nin (14) kaybolduğuna dair başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bugün iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Çocuklar Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?