Kayıp Çocuklar Bulundu

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Şırnak'ın İdil ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne aileleri tarafınan E.A. (15) ve E.D'nin (14) kaybolduğuna dair başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konu ile ilgili ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bugün iki çocuğumuz sağ salim bulunmuştur." ifadesine yer verildi.