Kayıp Kadın Bulundu

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kayıp olarak aranan kadın sağ bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Alpagut Mahallesi'nde yaşayan ve dün geceden beri kendisine ulaşılamayan Şerife A. (45), arama kurtarma ekipleri ve jandarma tarafından bölgede arandı.

Ekiplerce Bilecik'in İnhisar ilçesi yakınlarında bulunan Şerife A, sağlık kontrolü için İnhisar Devlet Hastanesine götürüldü.