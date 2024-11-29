Kayıp Kampçı Bulundu

Güncel

Kanada'nın batısında bulunan British Columbia eyaletindeki Redfern-Keily Provincial Parkı'na kamp yapmaya giden ve 19 Ekim'de hakkında kayıp ilanı verilen Sam Benastick, haftalar sonra bulundu.

The New York Times'ın haberine göre, Kanada polis yetkilileri, kampçının doğa yürüyüşü yapan iki kişi tarafından bulunduğunu açıkladı.

Polis, hakkındaki arama ilanından Benastick'i teşhis eden doğa yürüyüşçüleri, kampçıyı hastaneye ulaştırdıklarını açıkladı.

Yetkililer, Benastick'in birkaç gün arabasında kaldıktan sonra dağın yamacındaki bir dereye yürüyerek gittiğini ve farklı alanlarda kamp yaptığını söyledi.

Benastick'in tedavi edildiği sağlık kuruluşu Northern Health yetkililerinden yapılan açıklamada, dağcının genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, Benastick'in şu anda basına konuşmayacağı aktarıldı.

Kız kardeşi tarafından Benastick'e destek toplamak için kurulan GoFundMe sayfasına göre, kampçının 7 Ekim'de parkta 10 günlük bir kamp gezisine çıktığı, kendisinden haber alamayınca da 19 Ekim'de hakkında kayıp ilanı verdiği bildirildi.

Kayıp ilanı verildikten sonra birkaç hafta geçmesine rağmen bulunamayan Benastick'i arama çalışmalarına son verilmişti.