Kayıp Müdür İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 160 personel, 39 araç, 10 dron ve 11 iz takip köpeğiyle devam ediyor.

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Valilik açıklaması

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığından 25 kişilik asayiş timi, 1 iz takip köpeği ve 2 dron, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 6 kişilik arama kurtarma ekibi ile 1 dron, AKUT'tan 5 kişilik ekip ve köylülerden oluşan gönüllülerle yaklaşık 50 kişinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nden 70 kişilik AFAD ekibinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

"Zamanla yarıştığımız bir süreç"

AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun sosyal arkadaş çevresiyle dün Adatepebaşı köyü yakınlarındaki Gürleyik Şelalesi çevresinde belirledikleri güzergahta yürüyüş etkinliği düzenlediklerini hatırlattı.

Saat 16.00 civarında Bartu'nun gruptan bilinmeyen bir nedenle koptuğunu ve durumu fark eden grup üyelerinin saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunduğunu belirten Artun, "Bu doğrultuda dün başlayan arama çalışmalarımız bugün yoğunlaştı." dedi.

Bartu'yu arama çalışmalarının en son görüldüğü Gürleyik Şelalesi çevresinde Çanakkale AFAD'ın yanı sıra 8 farklı ilde görevli AFAD ekipleri, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, komando timleri, AKUT, İHH gönüllülerinin de katılımıyla devam ettiğini aktaran Artun, "Bugün itibarıyla 160 personel, 39 araç, 10 dron ve 11 iz takip köpeğiyle Adil Bey'i arama çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut şartlar içinde sınırları zorluyoruz çünkü zamanla yarıştığımız bir süreç. Bununla ilgili bir zaman mefhumumuz yok. Adil Bey'i bulana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Bartu ve beraberindekilerin yürüyüş güzergahının başlangıç noktasında toplanan ekipler, arama çalışmalarına ilişkin planlamayı yaptıktan sonra iz takip köpekleri eşliğinde alana giriş yaptı.

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak da olay yerine gelerek, AFAD İl Müdürü Artun'dan bilgi aldı. Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca da sahadaki çalışmaları yakından takip etti. Bartu'nun ailesinin de Adatepe köyünde umutlu bekleyişi sürüyor.