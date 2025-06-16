Kayısı Hasadı Başladı, Fiyatlar 50-70 TL Arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayısı Hasadı Başladı, Fiyatlar 50-70 TL Arasında

16.06.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da zirai dondan etkilenmeyen kayısıda hasat başladı. Kilosu 50-70 TL arası fiyatla satılıyor.

Zirai donu kayıpsız atlatan kayısıda bereketli hasat; 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başladı. Aroması ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan kayısının kilosu 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da kış ve ilkbahar aylarında etkili olan zirai don bir çok ürüne zarar vermişti. Zirai dondan etkilenmeyen ve havası, toprak yapısıyla çok sayıda ürünün yetiştiği Arsuz ilçesinde de kayısı hasadı başladı. Aroması ve ürün kalitesiyle ön plana çıkan kayısı hasadında Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçiler, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada zorlu mesailerini sürdürüyor. İşçiler günde bin TL yevmiye alırken, kayısı tarladan 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Kayısı üretiminin büyük çoğunluğunu karşılayan Malatya'da kayısı hasadını zirai donun etkilemiş olmasıysa Arsuz kayısısına olan ilgiyi arttırıyor.

"Bu yıl 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz"

Kavurucu sıcakta sabahın erken saatlerinde hasada başladıklarını söyleyen üretici 33 yaşındaki Sezer Kala, "50 yıllık kayısı ağaçları var, hasada bir hafta önce başladık. Hasat yaklaşık 45-50 gün sürer. Benim arazim yaklaşık 30 dönüm. Bu yıl, 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz. Arazide yaklaşık 300 yetişkin ağaç var. Doğduğum günden beri bu işi yapıyorum. Dışarıdan işçi getiriyoruz; günübirlik ya da mevsimlik işçilerle çalışıyoruz. Yevmiye bin TL. Havalar çok sıcak, önümüzdeki üç gün daha sıcak görünüyor. Üç gün sonra inşallah biraz düşer. Bu sıcaklarda bunaldık. Millet sırtında damacanayla gezecek neredeyse. Şu anda yerinde bu kayısı 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Daha fiyatlar tam olarak oturmadı, çünkü hasat yeni başladı. Malatya'da her yerde don oldu ama bizim bölgede çiçek donduktan sonra açtığı için etkilenmedik. Şükür, biz dondan zarar görmedik. Malatya dondan çok etkilendi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kayısıyla yarışacak başka kayısı yok. Bizim kayısı bambaşka bir şey. Bunun tadını bilen bilir. Şekerpare daha yeni çıktı. Henüz her yere ulaştı mı, ulaşmadı mı bilmiyorum ama ulaşır elbet" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Arsuz, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı Hasadı Başladı, Fiyatlar 50-70 TL Arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
17:05
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:39
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 12:53:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kayısı Hasadı Başladı, Fiyatlar 50-70 TL Arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.