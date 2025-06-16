Kayısı Hasadı Başladı, Fiyatlar 50-70 TL Arasında

Zirai donu kayıpsız atlatan kayısıda bereketli hasat; 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başladı. Aroması ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan kayısının kilosu 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da kış ve ilkbahar aylarında etkili olan zirai don bir çok ürüne zarar vermişti. Zirai dondan etkilenmeyen ve havası, toprak yapısıyla çok sayıda ürünün yetiştiği Arsuz ilçesinde de kayısı hasadı başladı. Aroması ve ürün kalitesiyle ön plana çıkan kayısı hasadında Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçiler, 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada zorlu mesailerini sürdürüyor. İşçiler günde bin TL yevmiye alırken, kayısı tarladan 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Kayısı üretiminin büyük çoğunluğunu karşılayan Malatya'da kayısı hasadını zirai donun etkilemiş olmasıysa Arsuz kayısısına olan ilgiyi arttırıyor.

"Bu yıl 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz"

Kavurucu sıcakta sabahın erken saatlerinde hasada başladıklarını söyleyen üretici 33 yaşındaki Sezer Kala, "50 yıllık kayısı ağaçları var, hasada bir hafta önce başladık. Hasat yaklaşık 45-50 gün sürer. Benim arazim yaklaşık 30 dönüm. Bu yıl, 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz. Arazide yaklaşık 300 yetişkin ağaç var. Doğduğum günden beri bu işi yapıyorum. Dışarıdan işçi getiriyoruz; günübirlik ya da mevsimlik işçilerle çalışıyoruz. Yevmiye bin TL. Havalar çok sıcak, önümüzdeki üç gün daha sıcak görünüyor. Üç gün sonra inşallah biraz düşer. Bu sıcaklarda bunaldık. Millet sırtında damacanayla gezecek neredeyse. Şu anda yerinde bu kayısı 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Daha fiyatlar tam olarak oturmadı, çünkü hasat yeni başladı. Malatya'da her yerde don oldu ama bizim bölgede çiçek donduktan sonra açtığı için etkilenmedik. Şükür, biz dondan zarar görmedik. Malatya dondan çok etkilendi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kayısıyla yarışacak başka kayısı yok. Bizim kayısı bambaşka bir şey. Bunun tadını bilen bilir. Şekerpare daha yeni çıktı. Henüz her yere ulaştı mı, ulaşmadı mı bilmiyorum ama ulaşır elbet" şeklinde konuştu.