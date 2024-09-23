Kaymakam Açar, Çobanları Ziyaret Etti

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Adana'da Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, yıldırım isabet etmesi sonucu küçükbaşları telef olan iki çobanı ziyaret etti.

Kaymakam Açar, dün Çeralan Mahallesi Tozlu mevkisinde hayvanları otlatırken yıldırım düşmesi nedeniyle yaralanan ve 27 koyunu telef olan çoban Ömer Ulaş'a ziyarette bulundu.

Ulaş'a geçmiş olsun dileklerini ileten Açar, daha sonra Eyüplü Mahallesi'nde 15 koyunu telef olan Duran Yöntem'i ziyaret etti.

Açar, elektrik kontağından çıkan yangında evinde hasar oluşan İsmail Koçyiğit ile de bir araya geldi.