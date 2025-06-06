Kaymakam Açar, Jandarma ile Bayramlaştı

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, trafik denetimi yapan jandarma ekipleriyle bayramlaştı.
Açar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla Tırtat mevkisinde gerçekleştirilen denetime katıldı.
Jandarma ekipleriyle bayramlaşan Açar, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına uymanın önemini anlattı.
Açar, bilgilendirici broşür verdiği sürücülerin bayramını kutladı.
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