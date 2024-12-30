Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, iki gün önce meydana gelen çığda hayatını kaybeden Yaver Kurt'un ilesine taziye ziyaretinde bulundu.
Beşparmak Mahallesi'ndeki taziyeye katılan Aydoğan, aile bireylerine başsağlığı diledi.
Aydoğan'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyüp Babat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AK Parti İlçe Başkanı Kutbettin Durmaz eşlik etti.
Öte yandan, çığın düştüğü bölge dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Aydoğan'dan taziye ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?