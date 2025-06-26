Kaymakam Çit\'e Duygusal Veda

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yeni görev yerine çalışma arkadaşları tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

İlçede 2023'ten beri görev yapan Çit, Kaymakamlar Kararnamesiyle İstanbul'un Şile Kaymakamlığına atandı.

Bu kapsamda, Çit için kaymakamlık önünde veda töreni düzenlendi. Personeliyle vedalaşmak için Kaymakamlık önüne gelen Mustafa Çit ve ailesi, karşısında çok sayıda kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Kaymakam Çit, ailesi ve vedalaşmaya gelenler duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çit, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yılda hep beraber Bodrum'a güzel hizmetler yaptıklarını, ilçeyi çok sevdiğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından Kaymakam Çit'e çiçek takdim edildi. Daha sonra Kaymakam Mustafa Çit ve ailesi alkışlarla uğurlandı.

Veda törenine, Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci ile başkan yardımcıları, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, belediye meclis üyeleri, kamu kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı.