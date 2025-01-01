Kaymakam Doğru, Yeni Yılda Çalışanları Ziyaret Etti

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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

Doğru, Germencik Devlet Hastanesinde personel ve hastalarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelen Doğru, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da mutlu bir yıl diledi.