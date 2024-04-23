19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, çocuklara makam koltuğunu devretti - Son Dakika
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19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, çocuklara makam koltuğunu devretti

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, çocuklara makam koltuğunu devretti

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Civelek, öğrencilere makamını sırasıyla devrederek bir günlüğüne görevi teslim etti. Programın sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren Civelek, bu deneyimden memnuniyet duyduğunu belirtti.

23.04.2024 21:43
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19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu çocuklara devretti.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i makamında ziyaret etti.

Makamını sırasıyla öğrencilere devreden Civelek, çocuklara bir günlüğüne görevi teslim etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Programın sonunda Civelek, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, çocuklara makam koltuğunu devretti - Son Dakika

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