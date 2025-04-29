Kaymakam Şahin'den Sigara Denetimi

Antalya'nın Serik ilçesinde Kaymakam Dr. Cemal Şahin sigara denetimine katıldı.

Kaymakam Şahin, ilçe merkezinde bulunan kafeterya, pastane, lokanta, beyaz eşya bayisi gibi işyerlerinde sigara denetim ekibinin çalışmalarına iştirak etti.

İşletmeleri gezerek 4207 sayılı kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde, sigara içilen alanlar dışında sigara içilmemesi ve işyerlerine asılması zorunlu olan sigara içilmez levhalarının görülen bir yere asılması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında Kaymakam Şahin'e İlçe Sağlık Müdürü Müdürü Dr. Seyda Akkaya, Başkomiser Murat Atalay da eşlik etti.

Kaymakam Şahin yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadele konusunda ilçe merkezinde bulunan muhtelif iş yerlerinde tütün denetimi gerçekleştirdik. İş yerlerinde yapılan denetim sırasında kapalı yerlerde tütün ve ürünlerinin içilmemesi ve kurallara uyulması bizim için sevindirici. Uyarıcı levha bulunmayan iş yerlerimize gerekli uyarıları yaptık. Sonraki denetimlerimiz sırasında eksikliğin giderilmemesi halinde cezai işlem yapılacağını tebliğ ettik. Sigaranın sağlığa zararları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk." dedi.